https://news.day.az/politics/1347136.html Азербайджан на пути победы и развития: 2010-2020 годы - ВИДЕО
Азербайджан на пути победы и развития: 2010-2020 годы - ВИДЕО
Азербайджан, ставший под руководством Президента Ильхама Алиева государством - лидером региона, находится на стадии устойчивого развития и прогресса. Для развития и усиления Азербайджана под руководством главы государства предприняты все необходимые шаги.
Благодаря последовательным и системным реформам и внутренней и внешней политике, которые проводятся Президентом Ильхамом Алиевым, от оккупации освобождены территории Азербайджана.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет вниманию читателей видеоролик о развитии Азербайджана в 2010-2020 годах.
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