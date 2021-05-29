Президент Ильхам Алиев: Мы закрепимся на государственной границе, никто не может оказывать на нас давление

А мы после этого будем укреплять наши границы, закрепимся на государственной границе. Никто не может оказывать на нас давление, никто не может повлиять на нас.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями общественности Агдама.

"Сегодня некоторые проармянские страны, круги выступают с какими-то заявлениями. Пусть выступают, это их дело. Европейский парламент в очередной раз на основе сфальсифицированных фактов принял резолюцию. Я даже не обращаю на нее внимания. И вам не советую, не советую и азербайджанскому народу. Все это не имеет никакого значения. Значение имеет то, что сегодня мы находимся здесь, сидим здесь, стоим здесь и вечно будем здесь жить. Сорокачетырехдневная война и послевоенный период - прошло уже шесть месяцев - еще раз показали, кто есть кто и кто на что способен. Мы тоже прояснили для себя многие вопросы, в частности, в международной плоскости, это поможет нам принять правильное решение в будущем", - сказал глава государства.