https://news.day.az/politics/1347143.html Россия увеличила число пограничников в Зангезуре
Россия увеличила число пограничников в Зангезуре
Российские пограничники в Армении несут службу с многократно увеличенной нагрузкой.
Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, передает Day.Az.
Ввод нового контингента погранвойск связан с обострением на границе Азербайджана с Арменией.
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