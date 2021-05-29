Россия увеличила число пограничников в Зангезуре

Российские пограничники в Армении несут службу с многократно увеличенной нагрузкой.

Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, передает Day.Az.

Ввод нового контингента погранвойск связан с обострением на границе Азербайджана с Арменией.