Сдано в эксплуатацию новое здание Сураханского районного суда

29 мая сдано в эксплуатацию новое административное здание Сураханского районного суда города Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии здания принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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