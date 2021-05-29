https://news.day.az/politics/1347151.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Министерства экономики - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Министерства экономики - ФОТО
29 мая сдано новое административное здание Министерства экономики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии нового здания принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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