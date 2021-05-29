Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на станции метро "8 Ноября"

29 мая сдана в пользование станция "8 Ноября" Бакинского метрополитена.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на станции.

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