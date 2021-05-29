Франция призывает к демаркации армяно-азербайджанской границы путем переговоров

Франция призывает к демаркации границы между Арменией и Азербайджаном путем переговоров. Об этом сообщили в посольстве Франции в Баку, передает Day.Az.

В дипмиссии отметили, что Франция глубоко обеспокоена тем, что на границе между Арменией и Азербайджаном участились инциденты.

Франция призывает стороны к сдержанности и избегать провокаций, сказали в посольстве.

"Демаркация и делимитация границы между двумя странами должны проводиться путем переговоров", - считают в дипмиссии.

Напомним, что 27 мая, примерно в 03.00, разведывательно-диверсионные группы вооруженных сил Армении пересекли государственную границу с Азербайджаном на кельбаджарском участке, предприняв попытку заминировать территории Азербайджана и совершить иные провокационные действия.

По предварительной информации, две разведывательно-диверсионные группы противника пересекли государственную границу в двух направлениях.

Одна из групп состояла из 9, другая - из 15 военнослужащих. Передвижение разведывательно-диверсионных групп было взято под контроль.

Подразделения азербайджанской армии приняли неотложные оперативные меры против обеих групп противника при попытке заминировать пути снабжения и пути для проходов, ведущие к нашим постам.

В результате было задержано и разоружено шесть военнослужащих - четверо из первой разведывательно-диверсионной группы, в том числе один офицер, и двое военнослужащих из другой группы.