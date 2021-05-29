Провокации Армении на границе с Азербайджаном способствуют обострению ситуации в регионе

Провокации, совершаемые в последние дни Арменией на государственной границе с Азербайджаном, способствуют обострению ситуации в регионе, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров, передает Day.Az.

По его словам, армянские провокации на границе свидетельствуют о том, что агрессоры не собираются останавливаться.

"Кроме того, Армения совершает эти провокации для того, чтобы потом приписать свои действия Азербайджану, представить его как страну - захватчика и дезинформировать мировое сообщество. С другой стороны, Армения хочет, чтобы было забыто ее поражение в войне, начавшейся 27 сентября и завершившейся 10 ноября прошлого года. Также Армения пытается затянуть выполнение пунктов трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 года и предпринять определенные шаги во внутренней политике до досрочных парламентских выборов. Естественно, что в последних провокациях особо выделяются реваншистские тенденции", - сказал Искендеров.

По его мнению, независимо от того, кто стоит за происходящими процессами - команда Пашиняна или оппозиционные силы реваншистского толка, они направлены против армянского народа и армянского общества.

"Известно, что после прошлогодней войны в Армении царят хаос, анархия и нищета. Официальные лица Армении в своих заявлениях опровергают друг друга. Премьер говорит одно, глава генштаба - другое. И оба лгут. Как признают армянские генералы, у армянской армии перебит хребет. Они открыто заявляют, что после прошлогодней войны в Армении нет армии. Известно и то, что спасение Армении как государства только в том, чтобы использовать реалии, которые после войны создал в регионе Азербайджан. К сожалению, Армения не прекращает провокации и не делает выводов из происходящего. Азербайджан дал согласие на то, чтобы Армения, несмотря на все совершенные ею преступления, участвовала в новых проектах в регионе. Проекты, реализуемые для устойчивого мира в регионе, могут спасти Армению от гибели", - сказал депутат.