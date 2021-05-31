Очередная провокация на границе обернётся крахом Армении

Военные провокации армян в Нахчыване и других направлениях говорят об анархии в Армении и произволе в армянской армии. В настоящее время политический кризис в Армении достиг своего пика. Политические силы, идущие на выборы, разными способами пытаются завоевать голоса избирателей. Потому что освобождение Азербайджаном своих земель собственными силами изменило повестку дня Армении.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азер Бадамов.

По его словам, определённые силы в Армении думают, что смогут прийти к власти делая ставку на реваншистские заявления.

"Эти политики должны помнить, что "железный кулак" на месте. Любая провокация со стороны Армении будет моментально предотвращена. Если армянская сторона продолжит свои провокационные действия, она потеряет свой последний шанс на лучшую жизнь", - считает он.

Парламентарий подчеркнул, что следующая реакция Азербайджана на провокацию Армении будет более жёсткой, и никто в этом случае не сможет заступиться за страну-агрессора.

"Армении не следует играть с терпением Азербайджана. Не будет терпимости к армянским провокациям, агрессоры получат жёсткий отпор", - заключил Азер Бадамов.

Абдул Керимханов