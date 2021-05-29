https://news.day.az/politics/1347181.html Рад посетить освобожденный Карабах
Рад посетить освобожденный Карабах
Рад возможности посетить освобожденные от оккупации территории Азербайджана, сказал пакистанский журналист Мактом Шахабоддин, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам журналиста, он много слышал об освобожденных районах Азербайджана и теперь будет очень рад их увидеть.
Говоря о Гобустанском национальном историко-художественном заповеднике, Шахабоддин отметил, что это удивительное место с большим культурным наследием.
"Очень приятно узнать, как люди жили тысячи лет назад", - сказал он, добавив, что очень хочет посетить все регионы Азербайджана.
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