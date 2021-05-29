Мы воочию увидим последствия армянского варварства на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом сказал турецкий фотограф Мустафа Севен, прибывший в Азербайджан в рамках проекта Show me Azerbaijan, в котором участвуют блогеры из восьми стран, сообщает Day.Az.

В рамках проекта блогеры 29 мая посетили музей под открытым небом в Гобустане.

Севен отметил, что в Азербайджане блогеров встретили очень гостеприимно.

"Очень рады возможности посетить Азербайджан и выражаем признательность за приглашение. Азербайджан и Турция - братские страны, имеющие общую культуру. Раньше мне доводилось бывать в Баку, но за его пределы я не выезжал. Мы посетим и освобожденные территории Азербайджана, воочию увидим последствия армянского варварства. Счастливы, что Азербайджан вернул свои территории", - сказал фотограф.

Отметим, что 30 мая блогеры посетят Агдам.