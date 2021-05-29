https://news.day.az/politics/1347217.html Штаб-квартира Совета Европы освещена цветами флага Азербайджана - ФОТО
Штаб-квартира Совета Европы освещена цветами флага Азербайджана - ФОТО
Штаб-квартира Совета Европы, находящаяся во французском городе Страсбург, освещена цветами флага Азербайджана по случаю 28 Мая - Дня Республики.
Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, проживающие в Страсбурге члены азербайджанской общины собрались перед штаб-квартирой и с большим интересом наблюдали за церемонией.
Отметим, что наряду с азербайджанцами, к церемонии присоединилась и французская молодежь.
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