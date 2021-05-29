Названы вопросы, которые будут обсуждаться на внеочередной сессии Милли Меджлиса

"Состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса".

Об этом АПА сообщил председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж, передает Day.Az.

З.Орудж отметил, что это обращение поступило от членов парламента:

"В планах Комитета по правам человека на предстоящий месяц - продолжить работу. Мероприятия для этой сессии пока не могут быть реализованы в запланированное время".

Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили сообщил АПА, что на внеочередной сессии комитет рассмотрит проект закона "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год" (третье чтение), проект закона "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине", проект закона "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об Алятской свободной экономической зоне" (второе чтение), и другие проекты.

Как сообщил АПА председатель комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев, на внеочередной сессии планируется обсуждение дополнений и изменений в закон "О правах лиц с инвалидностью".