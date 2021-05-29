https://news.day.az/politics/1347290.html Генпрокурор Верховного суда Турции прибыл в Азербайджан с официальным визитом
Генпрокурор Верховного суда Турции прибыл в Азербайджан с официальным визитом
Генеральный прокурор Верховного суда Турции Бекир Шахин прибыл в Баку с официальным визитом по приглашению генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе визита пройдут дискуссии для обсуждения актуальных вопросов борьбы с организованной преступностью на международном и региональном уровнях, будут подписаны документы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре