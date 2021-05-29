Азербайджан поддержал предложение о создании комиссии по делимитации и демаркации границы

Азербайджан готов решить вопрос с проведением линий границ с Арменией в конструктивном ключе и в связи этим поддержал предложение РФ о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы.

Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на заседании Совета глав правительств стран - участниц СНГ в Минске, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Произвести делимитацию и демаркацию границы с Арменией было невозможно в силу того, что территория Азербайджанской Республики была оккупирована армянскими вооруженными силами. Сейчас, после завершения военных действий, Азербайджан начал устанавливать свою пограничную инфраструктуру и полностью готов и будет решать вопрос с проведением линий границ с Арменией в конструктивном ключе", - приводит слова премьера агентство.

По словам Асадова, "в этой связи Баку поддержал предложение российской стороны о создании соответствующей трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией".