Таджикистан готов и дальше укреплять двусторонние отношения с Азербайджаном в духе взаимного доверия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении МИД Таджикистана по случаю 29-летия установления дипломатических отношений с Азербайджаном.

"За эти годы отношения между Республикой Таджикистан и Азербайджанской Республикой были плодотворными и развивались в лучших традициях дружбы и взаимного уважения.

Несомненно, дружба лидеров Таджикистана и Азербайджана сыграла значительную роль во всестороннем развитии отношений между двумя странами.

В октябре 2014 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил с официальный визитом Республику Таджикистан, а 10 августа 2018 года Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон по приглашению Президента Ильхама Алиева нанес ответный официальный визит в Азербайджанскую Республику.

Следует отметить, что благодаря усилиям лидеров двух стран двусторонние отношения строятся на взаимопонимании и доверии, и этот процесс придаёт серьезный импульс устойчивому развитию всесторонних отношений между двумя странами.

Правовая база сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном состоит из более чем 50 документов, которые вносят значительный вклад в развитие отношений во всех сферах, включая политическую, экономическую, торговую, транспортно-транзитную, энергетическую, промышленную, военную, культурную, науки и образования. Важным и фундаментальным документом в отношениях между двумя братскими странами является Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Азербайджанской Республикой от 16 марта 2007 года.

Страны традиционно сотрудничают в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, СНГ, ОБСЕ, широко используют опыт поддержки международных инициатив друг друга.

30 марта 2021 года в Душанбе на полях 9-й Министерской Конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс" Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Мухриддин встретился с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым. Они обсудили вопросы сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном в политической, торгово-экономической, транспортной, коммуникационной, культурно-гуманитарной сферах. По итогам встречи состоялась церемония подписания Программы сотрудничества между Министерством иностранных дел Таджикистана и Министерством иностранных дел Азербайджана на 2021-2022 годы", - говорится в сообщении.