Армения должна спокойно вести совместную с Азербайджаном работу по демаркации

В условиях, когда у Пашиняна на носу досрочные парламентские выборы, он пытается быть святее папы Римского и кричит "караул!" там, где следовало бы просто элементарно и спокойно вести совместную с Азербайджаном работу по определению точной линии государственной границы.

Как передает Day.Az, об этом pravda.ru сказал главный редактор журнала "Национальная оборона", российский военный эксперт Игорь Коротченко.

"Фактически 30 лет границы как таковой между Арменией и Азербайджаном не было, поскольку Армения оккупировала 7 районов Азербайджана. В этих районах велась хозяйственная деятельность, где было возможно, велась добыча полезных ископаемых. За это время армянские приграничные села разрослись. Часть домов и сельхозугодий фактически находилась на азербайджанской территории. После того, как по результатам трехстороннего заявления Армения передала Азербайджану прежде оккупированные районы, возникают проблемы, связанные с делимитацией и демаркацией линии границы",- отметил он.

По словам Коротченко, есть разные подходы к этой проблеме.

"Я думаю, что самый разумный подход - это советские карты середины 70-х годов, где точно обозначена линия административной границы между Армянской ССР и Азербайджанской ССР. Надо брать эти карты, использовать системы глобального позиционирования - GPS, ГЛОНАСС - и совместными усилиями эту границу обозначать. Но для Армении этот вариант, судя по всему, неприемлем. Чисто по политическим соображениям сегодня Пашинян заниматься этим не хочет",- добавил он.