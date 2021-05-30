В самой политически, экономически , демографически отсталой стране Южного Кавказа есть несколько партий, в названии которых значится слово Армения. Тут тебе и "Процветающая Армения, что крайне забавно с учетом существующих реалий, и "Светлая Армения", и АНК, и АОД. Нет только партии под названием "Трагикомичная Армения". Что странно, учитывая то количество смешных, забавных, явно демонстрирующих полный отрыв от реалий, что ежедневно звучит из РА.

А звучит там уже, звонко и громко, немало откровенных призывов к силовому свержению законно избранной власти. Грешат этим все- Роберт Кочарян, Серж Саргсян, партия "Дашнакцутюн" и многие-многие иные. Решили не оставаться в стороне и подать голос в общем хоре и представители ряда армянских НПО - "Движение офицеров запаса", "Союз офицеров запаса Службы национальной безопасности" и "Щит Родины" Союза офицеров запаса.

Глядя на этот список НПО с громкими названиями и огромными амбициями, что ополчились против нынешней армянской власти, вспоминается фраза Атоса из всемирно известного произведения великого Александра Дюма: "Анна де Бейль, леди Кларик, Шарлотта Баксон, баронесса Шеффилд, графиня де Ла Фер, леди Винтер. Видите - вас так много, а меня так мало". Это я к тому, что число жаждущих отставки Никола Пашиняна, из которого вовсю лепят классического "козла отпущения", растет не по дням, а по часам.

Не удивили в этом плане и армянские "нпошники". "Для изгнания этих преступных властей все средства оправданы", - заявили они, что вполне можно трактовать, как подготовку к пост-выборным дракам, провокациям, с использованием любых методов, включая привычные для РА террористические акты. В любой нормальной стране за такое сразу привлекут к уголовной ответственности. Но, мы же не о нормальной стране сейчас говорим, а об Армении.

"Армянский народ и наша родина находятся в тяжелом положении, мы теряем свою идентичность и право на жизнь. Турки продолжают грубо вторгаться на наши территории, убивая и захватывая наших солдат в плен, а предатели не позволяют нашим солдатам защищаться. Турецкий солдат - уже в нашем доме, а протурецкие власти", - утверждают подписанты обращения.

Они пытаются спасти армянскую идентичность путем силового свержения Пашиняна, что также весьма забавно. Потому, что грош цена идентичности целого народа, да еще и с такими огромными претензиями на величие и огромный вклад в мировую историю, если оно зависит от посредственного популиста, дорвавшегося до власти. Которого, кстати, хотят сместить во имя интересов других посредственных популистов, но успевших ограбить Армению на миллиарды долларов.

Что до "турков в нашем доме", то это просто смешно и нелепо. Азербайджанская армия, в ходе 44-дневной войны освободила азербайджанские же земли, почти три десятка лет находившиеся под армянской оккупацией. Признают это в РА или нет, к существующим реалиям не имеет никакого отношения. Как никого не волнуют и вопли армянской стороны, которая пытается воспрепятствовать процессу взаимного признания границ, дабы раз и навсегда решить прочертить черту под возможными будущими территориальными претензиями РА к нашей стране.

Авторы обращения интересуются еще одним вопросом: "В Армении вместо того, чтобы изгнать врага, обвиняют во всем ОДКБ. А где армянская армия?".

Ответить на этот вопрос можно было бы кратко, используя образные сравнения. Но, если в целом, то армянская армия - давно уже представляет собой жалкое зрелище. И это не мои наблюдения. Это армянские же СМИ пишут о том, что Генштаб ВС РА вынужден латать дыры на границе стариками из террористической организации "Еркрапа". Много речей льется из уст армянских же политиков, что армии этой страны сломлен хребет. В общем, авторы воззвания прекрасно понимают реалии и то, в каком ныне состоянии армянская армия.

Они пытаются спасти армянскую идентичность путем силового свержения Пашиняна, что также весьма забавно. Потому, что грош цена идентичности целого народа, да еще и с такими огромными претензиями на величие и огромный вклад в мировую историю, если оно зависит от посредственного популиста, дорвавшегося до власти. Которого, кстати, хотят сместить во имя интересов других посредственных популистов, но успевших ограбить Армению на миллиарды долларов.

Да, это Роберт Кочарян и Серж Саргсян стали долларовыми миллиардерами, доведя Армению до статуса государства-лузера. Это они десятилетиями врали армянскому обществу про "непобедимость" армянской армии, при этом грабя оккупированный Карабах, присваивая деньги армянской диаспоры, не тратясь на усиление армянской армии. Именно 44-дневная война сделала явным все то, что ранее было тайным. И все те господа, бывшие офицеры, а ныне "нпошники", не могут этого не знать.

Но уж больно выгодно им врать, сваливая все на Пашиняна, который вконец потерял голову, столкнувшись с реальной угрозой потери власти, а возможно и свободы, если не жизни. При этом, самое забавное в происходящем то, что всего три года оказалось достаточно для того, чтобы лопнул мыльный пузырь очередного армянского мифа.Я ведь прекрасно помню, с какой радостью и гордостью в РА и за ее пределами кричали об "исторической", , "великой" армянской революции, которую попутно окрестили еще и "шашлычной".

Какие только дифирамбы не пели Пашиняну, с какими великими революционерами прошлого и настоящего его только не сравнивали! А как рукоплескали "мудрой" армянской армии, которая поддержала революцию, выбежала на улицы Еревана из казарм и войсковых частей, дабы продемонстрировать свою ненависть к Сержу Саргсяну и всему "карабахскому клану". И вот, спустя мизерный период времени, Пашиняна объявляют предателем, капитулянтом, никчемным политиком. В этом и состоит армянская трагикомедия. Которая протекает на глазах всего мира. И именно поэтому я удивлен тому, что страна, в которой политика давно превращена в трагикомедию и фарс, все еще не имеет партии под названием "Трагикомичная Армения".

Акпер Гасанов