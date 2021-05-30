Строительство художественной школы имени Узеира Гаджибейли в Шуше начнется в ближайшее время

Азербайджан с благодарностью приветствовал инициативу строительства художественной школы имени Узеира Гаджибейли в Шуше в качестве подарка от председателя Партии националистического движения Турции Довлета Бахчели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал АЗЕРТАДЖ помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что 27 мая Президент Ильхам Алиев, принимая министра национального образования Турции, сказал, что в рамках ожидаемого визита Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу в программе была отражена церемония закладки фундамента школы, строительство которой было предложено Турцией в качестве подарка.

"На уровне специалистов было предложено провести рабочие обсуждения, чтобы адаптировать архитектурный проект здания художественной школы с соответствии с уникальным архитектурным стилем города Шуша.

Об отказе от этой доброжелательной инициативы не может быть и речи. Не исключено, что отсутствие полного отчета по существу вопроса привело к недоразумениям. Уверены, что в условиях взаимопонимания технические и архитектурные вопросы будут решены на рабочем уровне, и в ближайшее время начнется строительство художественной школы имени Узеира Гаджибейли в Шуше", - сказал он.