https://news.day.az/politics/1347417.html Зарубежные блогеры увидели разрушенный драмтеатр в Агдаме - ФОТО
Зарубежные блогеры увидели разрушенный драмтеатр в Агдаме - ФОТО
Продолжается визит зарубежных блогеров в город Агдам.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, блогеры из 8 стран посетили Агдамский драматический театр и ознакомились с его разрушенным зданием.
Отметим, что сегодня начался визит зарубежных блогеров, находящихся в Азербайджане в рамках проекта Show Me Azerbaijan, в освобожденный от оккупации город Агдам.
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