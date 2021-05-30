Президент Ильхам Алиев: Уверен, что в ближайшие два года, может, два с половиной года железная дорога до границы с Арменией заработает на полную мощность

Уверен, что в ближайшие два года, может, два с половиной года железная дорога до границы с Арменией заработает на полную мощность.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время встречи с делегацией во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилем Караисмаилоглу.

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