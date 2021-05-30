https://news.day.az/politics/1347420.html Президент Ильхам Алиев: Уверен, что в ближайшие два года, может, два с половиной года железная дорога до границы с Арменией заработает на полную мощность
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что в ближайшие два года, может, два с половиной года железная дорога до границы с Арменией заработает на полную мощность
Уверен, что в ближайшие два года, может, два с половиной года железная дорога до границы с Арменией заработает на полную мощность.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время встречи с делегацией во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилем Караисмаилоглу.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре