Неприятно видеть масштабы разрушений в Агдаме

Безусловно, неприятно видеть масштабы разрушений в азербайджанском городе Агдам, освобожденном от армянской оккупации, сказал американский влогер Даг Барнард, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом Барнард заявил 30 мая во время визита зарубежных блогеров в азербайджанский город Агдам, освобожденный от армянской оккупации, в рамках проекта "Покажи мне Азербайджан".

Он отметил, что это большая честь находиться сегодня здесь, исследуя освобожденные азербайджанские земли.

"Видеть эти разрушения вызывает очень сильные эмоции. Но я считаю, что самая важная эмоция, которую вызывает данная картина - это чувство надежды и обновления", - сказал он.

Он добавил, что когда блогеры поднялись на крышу Агдамской мечети, перед ними открылся панорамный вид на город, и было неприятно видеть масштабы разрушений.

"Но я надеюсь, что он будет восстановлен, и действительно приятно видеть, что реконструкция уже началась. Поэтому после того, как реконструкция будет завершена, я буду очень рад вернуться сюда и увидеть результаты", - сказал Барнард.