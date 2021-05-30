Армянских детей воспитывают в духе оккупации

Армения не ограничивается использованием детей в боевых действиях и провокациях против Азербайджана, в то же время воспитывает их в этом духе.

Как сообщили Day.Az в Аппарате Омбудсмена, видео, распространенное Аппаратом Омбудсмена, является очередным доказательством того, что армянских детей с младшего возраста воспитывают в духе оккупации, нетерпимости к другим нациям, в агрессивной форме.

В соответствии со статьей 38 Конвенции о правах детей, государства-участники конвенции берут на себя обязательство во время вооруженных конфликтов соблюдать и уважать нормы международного права, относящиеся к детям. Согласно пункту 2 этой статьи, запрещается привлекать несовершеннолетних к боевым действиям.

Омбудсмен Азербайджана периодически информирует международные организации по правам человека о таких фактах.