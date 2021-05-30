Президент Ильхам Алиев: Армянская сторона уже правильно анализирует вопросы, связанные с неизбежностью Зангезурского коридора

Армянская сторона уже правильно анализирует вопросы, связанные с неизбежностью Зангезурского коридора.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Адилем Караисмаилоглу.

"Добро пожаловать. Рад видеть вас. Уверен, что ваш визит пройдёт успешно. Много вопросов для обсуждения. Действительно, транспортная сфера всегда была в первых рядах в нашей повестке дня. После Второй Карабахской войны значение этого еще возросло. Ведь наряду с проектами, осуществляемыми нами в прежние годы, теперь на столе уже и новые проекты. У нас очень крепкая история сотрудничества. Конечно, среди них особое значение имеет совместное строительство железной дороги Баку - Тбилиси-Карс. Это, как известно, значимая часть коридора Восток-Запад. В последние годы объем транспортировки грузов по этому коридору ещё более увеличивается.

Однако после Второй Карабахской войны мы работаем над новым коридором - Зангезурским коридором. Его название уже закреплено на международной плоскости как Зангезурский коридор. И это обеспечит новую связь между Турцией и Азербайджаном.

Как известно, на первом этапе после войны Армения выразила протест в связи с этим вопросом. Однако в последнее время мне предоставляется информация о том, что армянская сторона уже правильно анализирует вопросы, связанные с неизбежностью этого коридора. Как известно, сейчас проводятся обсуждения в трехсторонних рамках. Этот вопрос обсуждается в рамках рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, России, Армении, и есть хорошие результаты",- отметил Президент Ильхам Алиев.