Пашинян ищет повод, чтобы втянуть ОДКБ в то, чего нет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян паникует, обвиняет Азербайджан в нарушении границ и внутриполитических противников во всех грехах, истерит и кричит на весь свет. Чем вызван его новый приступ? Азербайджан это воспринимает спокойно. Разумно подходит к вопросу и Россия.

А почему Запад "вдруг" так рьяно озаботился армяно-азербайджанскими проблемами? Зачем туда хотят влезть Франция и США? Как может развиваться ситуация? Будет ли названо разумное решение? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, передает Day.Az со ссылкой на Pravda.ru.

- Игорь, что сейчас, на ваш взгляд, происходит вокруг Нагорного Карабаха, как складываются отношения Армении и Азербайджана в новой реальности? Вы сказали, что основная проблема - определение границ, самый разумный подход к этому - советские карты, где точно обозначена линия административной границы этими - в то время советскими, а ныне - независимыми республиками.

Почему премьер-министр Армении Никол Пашинян так нервничает, истерит, обращается к президенту России, в ОДКБ и ко всему миру по этому, казалось бы, совершенно нормальному делу?

- Это все - именно так. Абсолютно рядовую ситуацию с тем, что армянские и азербайджанские военные не сошлись во мнении в обычном диалоге, где должна проходить эта граница, Пашинян выдает за факт некую чуть ли не вооруженную агрессию против Армении.

Он написал письмо Путину, он обратился в ОДКБ, он кричит "караул!" и просит помощи.

Не пограничный инцидент

Но холодным душем для Еревана стали, во-первых, слова нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова, который призвал к спокойному диалогу без напряжения, без политизации процесса, а работать. Россия, если надо, окажет содействие.

И разумеется, те заявления, которые сделал президент Владимир Путин, где так же он дал понять, чтобы Москва хотела, чтобы все эти вопросы решались исключительно в политическом диалоге. Опять же, если надо, Россия поможет, но без политизации.

Поэтому очевидно, что ОДКБ в силу этих причин не будет принимать какие-то документы, угрожающие Азербайджану, как того хотела бы Армения.

В основном, я так понимаю, если этот вопрос и будет обсуждаться, то будет принято некое политическое заявление, подталкивающие стороны к диалогу и спокойному решению проблем.

Ведь это - даже не пограничный инцидент. Там не было ни ранений, ни гибели военнослужащих. Просто Азербайджан уточнял линию границы, а у Армении это не встретило энтузиазма и желания в этом вопросе участвовать.

"Караул!" - внутри Армении

Поэтому крики "караул!" обусловлены чисто внутриполитической ситуацией в Армении. Пашинян должен сейчас изображать из себя защитника армянских рубежей, иначе его заклюют и без того агрессивные конкуренты.

Армянская политическая элита, разумеется, и слышать не желает о мирном процессе установления линии государственных границ на основе советских карт середины 70-х годов. Поэтому в Армении этот вопрос политизирован абсолютно.

Но Ильхам Гейдарович Алиев занимает очень взвешенную, спокойную и разумную позицию. И Владимир Владимирович Путин подходит к этому также взвешенно и спокойно. Очень спокойная взвешенная позиция - у министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Только Ереван нервничает, кричит, обращается за помощью.