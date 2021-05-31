Сегодня состоится заседание Милли Меджлиса

Сегодня состоится пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает Day.Az.

Депутаты рассмотрят следующие вопросы:

1. Законопроект "О городе Шуше - культурной столице Азербайджана" (третье чтение);

2. Законопроект "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии" (третье чтение);

3. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной службе" (третье чтение);

4. Законопроект "Об исполнении Государственного бюджета Азербайджана на 2020 год" (второе чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в закон "О кредитных союзах" (второе чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение).