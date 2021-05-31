Сегодня состоится заседание Милли Меджлиса
Сегодня состоится пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает Day.Az.
Депутаты рассмотрят следующие вопросы:
1. Законопроект "О городе Шуше - культурной столице Азербайджана" (третье чтение);
2. Законопроект "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии" (третье чтение);
3. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной службе" (третье чтение);
4. Законопроект "Об исполнении Государственного бюджета Азербайджана на 2020 год" (второе чтение);
5. Законопроект о внесении изменений в закон "О кредитных союзах" (второе чтение);
6. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение).
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