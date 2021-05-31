АМИ Trend и Международный центр Низами Гянджеви организовали мероприятие по итогам веб-конференции «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества»

В Баку прошла онлайн-конференция "Итоги веб-конференции "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества", организованная Международным центром Низами Гянджеви и АМИ Trend.

В обсуждениях приняли участие депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова, член Сената Франции Натали Гуле, бывший генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз аль-Тувейджри и бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет видеозапись мероприятия.