https://news.day.az/politics/1347566.html АМИ Trend и Международный центр Низами Гянджеви организовали мероприятие по итогам веб-конференции «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества» - ФОТО - ВИДЕО
АМИ Trend и Международный центр Низами Гянджеви организовали мероприятие по итогам веб-конференции «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества» - ФОТО - ВИДЕО
В Баку прошла онлайн-конференция "Итоги веб-конференции "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества", организованная Международным центром Низами Гянджеви и АМИ Trend.
В обсуждениях приняли участие депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова, член Сената Франции Натали Гуле, бывший генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз аль-Тувейджри и бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет видеозапись мероприятия.
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