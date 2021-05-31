https://news.day.az/politics/1347606.html Милли Меджлис принял закон о городе Шуша
Милли Меджлис принял закон о городе Шуша
Милли Меджлис (парламент) на пленарном заседании 31 мая обсудил и принял в третьем чтении законопроект "О городе Шуша - культурной столице Азербайджана", сообщает Day.Az.
Законопроект, в частности, предусматривает создание Государственного заповедника города Шуша и связанного с ним особого фонда.
В соответствии с документом, предпочтение на территории города будет отдаваться экологически чистым видам транспорта.
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