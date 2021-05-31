Милли Меджлис принял закон о городе Шуша

Милли Меджлис (парламент) на пленарном заседании 31 мая обсудил и принял в третьем чтении законопроект "О городе Шуша - культурной столице Азербайджана", сообщает Day.Az.

Законопроект, в частности, предусматривает создание Государственного заповедника города Шуша и связанного с ним особого фонда.

В соответствии с документом, предпочтение на территории города будет отдаваться экологически чистым видам транспорта.