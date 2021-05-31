https://news.day.az/politics/1347610.html В Баку пройдет встреча генпрокуроров тюркоязычных стран
В Баку пройдет встреча генпрокуроров тюркоязычных стран
В ноябре 2021 года в Баку состоится встреча генпрокуроров тюркоязычных стран.
Об этом сказал на пресс-конференции генеральный прокурор Верховного суда Турции Бекир Шахин, сообщает Day.Az.
Напомним, что Шахин находится с официальным визитом в Баку по приглашению генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева.
В ходе визита планируется обсудить актуальные вопросы в сфере борьбы с организованной преступностью на международном и региональном уровнях, подписать двусторонние документы по усилению сотрудничества.
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