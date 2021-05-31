Сахиба Гафарова посетит Пакистан

Делегация Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана под руководством спикера Сахибы Гафаровой отправится сегодня в Пакистан, сообщает Day.Az со ссылкой на отдел печати и связей с общественностью парламента.

В делегацию входят главы парламентских комитетов Ганира Пашаева, Таир Миркишили, зампредседателя комитетов Малахат Ибрагимгызы, Таир Керимли, депутат Ильхам Мамедов, глава Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

В ходе визита запланировано участие делегации во второй конференции Парламентской ассамблеи ОЭС в Исламабаде, на которой выступит спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова. Также запланированы двусторонние встречи спикера с руководителями делегаций.

В рамках официального визита по приглашению пакистанской стороны ожидаются встречи Гафаровой с президентом и премьером Пакистана, председателем Сената, спикером Национальной ассамблеи и членами Рабочей группы по межпарламентским связям с Азербайджаном.

На встречах состоится обмен мнениями по существующим и будущим направлениям развития межпарламентских связей, углублению сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

Визит завершится 4 июня.