Топ-5 стран, из которых поступило больше всего пожертвований в Фонд "YAŞAT"

Марафон "YAŞAT" прошел очень успешно.

Об этом сказал глава Фонда "YAŞAT" Эльвин Гусейнов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, марафон, который проходил около одного месяца, был нацелен на то, чтобы азербайджанцы мира, объединившись, оказали помощь тем, благодаря кому была одержана победа в Отечественной войне страны: "Думаю, что данный марафон не должен завершаться на этом, а должен проводиться и дальше. В Фонд поступила помощь из самых далеких стран".

Эльвин Гусейнов рассказал, что в топ-5 зарубежных стран, из которых поступило больше всего пожертвований входят Турция, Украина, Россия, Великобритания и Израиль.