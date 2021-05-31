Новые кадры восстановительных работ в Шуше - ВИДЕО
В городе Шуша продолжается реставрация мавзолея Моллы Панаха Вагифа.
Строительно-восстановительные работы планируется завершить в июне, сообщает Day.Az.
Экспертной группой под руководством президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой был разработан проект восстановления мавзолея. Памятник реконструируется с использованием современных технологий, с сохранением аутентичности камней и оригинального дизайна проекта.
Могила Моллы Панаха Вагифа была открыта в 1982 году. Комплекс построен на могиле великого поэта недалеко от Джыдыр-дюзю.
После оккупации Шуши Арменией в 1992 году камни комплекса были полностью разрушены противником.
Данные кадры опубликованы на официальной странице Фонда в Facebook.
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