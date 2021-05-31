Новые кадры восстановительных работ в Шуше

В городе Шуша продолжается реставрация мавзолея Моллы Панаха Вагифа.

Строительно-восстановительные работы планируется завершить в июне, сообщает Day.Az.

Экспертной группой под руководством президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой был разработан проект восстановления мавзолея. Памятник реконструируется с использованием современных технологий, с сохранением аутентичности камней и оригинального дизайна проекта.

Могила Моллы Панаха Вагифа была открыта в 1982 году. Комплекс построен на могиле великого поэта недалеко от Джыдыр-дюзю.

После оккупации Шуши Арменией в 1992 году камни комплекса были полностью разрушены противником.

Данные кадры опубликованы на официальной странице Фонда в Facebook.