Азербайджан передал Молдове объявленного в международный розыск мужчину

В соответствии с требованиями национального законодательства и международных договоров, в том числе Минской конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", в Генеральную Прокуратуру Республики Молдова поступил запрос о передаче в правоохранительные органы Республики Молдова лица, совершившего преступление на территории Молдовы.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, осужденный на 8 лет согласно решению суда города Сороки от 27.10.2016 г Максим Прейда, совершил преступление вместе с лицом, не достигшим совершеннолетия, проник в дом жительницы города Сороки Анжелы Мунтян, совершив кражу на сумму 245 тыс. молдавских леев.

Максим Прейда был объявлен в международный розыск.

31.05.2021 года Максим Прейда в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции был передан правоохранительным органам Молдовы.