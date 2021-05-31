МИД Азербайджана ответил на заявление МГ ОБСЕ

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на заявление сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ от 28 мая 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

"Наша позиция по вопросам, упомянутым в заявлении сопредседателей, в том числе по недавней напряженности на азербайджано-армянской границе, попытке армянской диверсионной группы совершить террористический акт с проникновением на территорию Азербайджана, процессу делимитации и демаркации, а также обеспечению гуманитарного доступа в регион, неоднократно излагалась в официальных заявлениях", - сказала Абдуллаева.

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