Руководителей Армении надо судить за разжигание вооруженных столкновений на Южном Кавказе

Последние провокации, совершенные фашистскими вооруженными силами Армении (27 мая 2021 года) в районе Кельбаджара, должны быть осуждены сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а руководители Армении должны быть привлечены к ответственности за разжигание вооруженных столкновений на Южном Кавказе.

Об этом сказал Trend американский эксперт в области европейской политики Питер Тейс, передает Day.Az.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно немедленно осудить воинственные действия и нападения Вооруженных сил Армении, совершенные на территории Азербайджана.

Тейс отметил, что большинство армянских политических партий, представленных в правительстве, пытаются использовать недавние вооруженные провокации на государственной границе с Азербайджаном (Кельбаджарский район) в целях внутренней пропаганды, чтобы отвлечь внимание нации от самых насущных проблем: экономического кризиса, растущего уровня безработицы, торговли наркотиками и людьми, разгула организованной преступности, управляющей международной контрабандой ядерных (радиоактивных) материалов.

"Арменией правят коррумпированные автократы, неспособность которых улучшить жизнь своих соотечественников заставляет их прибегать к военным провокациям в ущерб миру и региональной безопасности на Южном Кавказе и на всем Европейском континенте", - добавил Тейс.