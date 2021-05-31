Командующий ВВС Азербайджана находится с визитом в Турции

Замминистра обороны - командующий ВВС Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Таиров прибыл в Конью (Турция) для участия в мероприятии по случаю Дня высокопоставленных наблюдателей, организованном в рамках учений Anatolian Phoenix-2021, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на пресс-службу азербайджанского минобороны.

В ходе визита состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между ВВС стран-участниц учений, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Таиров ознакомился с экспонируемыми на выставке в Турции современными беспилотными летательными аппаратами и новейшим технологическим оборудованием, используемым в военной авиации.

Командующий ВВС также встретился с представителями азербайджанской армии, привлеченными к учениям, и пожелал им успехов.