Армяне как нация идут ко дну

Говорят, председатель Временного правительства России Керенский бежал от большевиков, переодевшись в женское платье. Любопытный факт, правда, некоторыми историками не подтверждающийся. Тем не менее, в историю он вошел. А какими войдут в историю сегодняшние армянские чиновники и политики? Ведь корабль Армении совершенно очевидно идет ко дну, и уже началась "эвакуация" на безопасное расстояние от катастрофы лиц из рядов основных участников событий.

На днях бывший теперь уже глава МИД Ара Айвазян заявил о своей отставке. Нет, Ара не бежал, переодевшись в тараз (национальная женская одежда), он ушел вроде как "по-мужски". Но это только на первый взгляд

С самого своего назначения всех, кто имел дело с Айвазяном во время его зарубежных встреч, не покидала одна мысль: "Почему?" Почему Пашинян назначил министром иностранных дел именно этого человека, не имеющего о дипломатии никакого представления. Айвазян был по сути, пардон, Петрушкой, и устраивал из встреч и пресс-конференций представление, позоря свою страну. Ушел он с должности таким же манером. Он не смог уйти как дипломат, придержав свой язык во избежание раскрытия шкафов, в которых у Еревана полно скелетов. Уходя, он произнес монолог, растрогавший армянских домохозяек и по сути показавший состояние Армении, национальной идеи и нации, которая так и не смогла достойно пережить поражение в войне и крушение мифов.

"Я с большим трудом принял это решение... Моя отставка обусловлена именно этой причиной - чтобы никогда не было какого-либо сомнения, что наше министерство может сделать какой-либо шаг, дать согласие каким-либо идеям, инициативам, которые против нашей государственности, наших национальных и государственных интересов", - завил Айвазян, уточнив, что благодаря его работе всему миру, а также противнику стало очевидно, что Армения, Нагорный Карабах и армяне не терпели поражения.

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И бла-бла-бла.

Присутствовавшие при этом сотрудники МИДа не достали платочков, чтобы промокнуть слезы умиления. Каждый думал о том, а не сделать ли и ему того же самого - не соскочить ли с тонущего корабля пока не поздно и пока не пришлось за все отвечать. "Не потерпела поражение", "какой-то шаг против государственности" и все такое - это лирика, а реальность Армении диктует не болтать языком, а действовать. Как именно? Бежать.

Вслед за Айвазяном по-быстрому запаковал чемоданы его заместитель Гагик Галачян, назначенный на этот пост совсем недавно - в конце декабря прошлого года. Оба чиновника подали заявления об уходе сразу же после обнародования Пашиняном плана по деэскалации ситуации на границе с Азербайджаном. Уже тогда заговорили о предстоящих массовых отставках в МИД, Минобороны и даже в Службе национальной безопасности. Сообщалось, что заявления об отставке написали все четыре замминистра иностранных дел, а также замначальника Генштаба ВС Степан Галстян.

Поспешила покинуть расползающееся по швам ведомство и глава пресс-службы Эрмине Нагдалян. Нагдалян "пережила" Зограба Мнацаканяна, но Айвазяна ей пережить не удалось. Она не была кадром Ары, чтобы говорить о будущей "новой метле". Она была константой, но поспешила уйти, потому что, проработав в МИД много лет, научилась распознавать приметы скорого конца.

В ближайшее время ожидается череда увольнений и заявлений об отставках в Минобороны Армении. Сообщается, что назначенный после отправки в отставку Оника Гаспаряна Степан Галстян тоже хочет исчезнуть с должности. И правильно делает. Занимать сегодня в Армении ответственный пост, то есть за что-то отвечать, означает добровольно подставить голову под гильотину народного гнева.

Отставки, скорее всего, будут продолжаться. Чиновники будут не уходить, а бежать. Айвазян считает, что гордо хлопнул дверью, но на самом деле он позорно бежал. Вся эта белиберда о национальных интересах это просто попытка красиво подать некрасивые обстоятельства. Будь в Армении сильная власть, слово которой что-то значит для народа, не представляй собой эта несостоявшаяся страна помесь нацизма с анархией, Ара не покинул бы хлебную должность и не нес ахинею о нежелании быть причастным и все такое. Он прекрасно понимает, что последует за подписанием Николом Пашиняном окончательного мира - расправа. Армения не научилась быть государством, армянское общество не научилось быть гражданами и живет, как и всю свою историю, инстинктами. Поражение в войне окончательно лишило власть способности управлять ситуацией и заставило выплеснуться наружу агрессии, воспитывавшейся в обществе десятилетиями. Подписание кем бы то ни было какого-то документа с Азербайджаном взорвет гнойник, и прорвавшаяся злоба обрушится на того, кто пошел против пресловутых "национальных интересов". Армянское общество, потерпев военное поражение, потеряло идею, а новой идеи идеологи подобрать не смогли. Слишком все запущено.

В самом начале премьерства Никол Пашинян своими устами призвал армян повесить его на главной площади, если он пойдет против народных интересов. Думается, это его предложение будет рассмотрено озлобленными и потерявшими ориентиры националистическими силами. И Айвазяну, как и прочим чиновникам, строчащим сегодня заявления об отставке, совсем не хочется соседствовать с премьером на соседней виселице.

О каких национальных интересах говорит Айвазян? Что он под этим подразумевает?

Национальные интересы - это только прикрытие, а на самом деле движет бегущими с тонущего армянского корабля только страх расправы. Это так очевидно, что лучше было бы, наверное, если бы армянские чиновники нацепили платья, сделали эпиляцию ног и выщипали брови. Тем, кто пока не засветился, еще не поздно последовать примеру Керенского.

Зульфугар Ибрагимов