Мы нацелены на завершение строительства «Дороги Победы» в августе

Мы нацелены на завершение строительства "Дороги Победы" в середине августа. Открытие коридора между Нахчываном и основной частью Азербайджана еще больше укрепит отношения между Азербайджаном и Турцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу во время поездки в Ходжавендский район Азербайджана.

По его словам, ведутся работы по завершению проектов на освобожденных территориях в кратчайшие сроки.

"Мы будем всячески поддерживать Азербайджан в этих вопросах. Две братские страны продолжат реализовывать крупные проекты, и Турция будет поддерживать развитие региона. Мы нацелены на завершение строительства "Дороги Победы" в середине августа", - добавил турецкий министр.