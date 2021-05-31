https://news.day.az/politics/1347830.html Азербайджан перехватил беспилотник ВС Армении - ФОТО
Азербайджан перехватил беспилотник ВС Армении - ФОТО
На Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы подразделениями Азербайджанской Армии был обнаружен и приземлён специальными техническими средствами беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа "Грифон-12" вооруженных сил Армении.
Об этом Day.Az передает со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
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