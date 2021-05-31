Азербайджан перехватил беспилотник ВС Армении

На Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы подразделениями Азербайджанской Армии был обнаружен и приземлён специальными техническими средствами беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа "Грифон-12" вооруженных сил Армении.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на Минобороны Азербайджана.