https://news.day.az/politics/1347847.html Али Асадов встретился с новоназначенным послом Турции
Али Асадов встретился с новоназначенным послом Турции
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 31 мая встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Турции Джахитом Багчи.
Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, на встрече с удовлетворением было отмечено успешное развитие азербайджано-турецких отношений во всех сферах, а также были обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества.
Премьер-министр Али Асадов пожелал послу Турции успехов в его деятельности в Азербайджане.
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