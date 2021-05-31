Али Асадов встретился с новоназначенным послом Турции

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 31 мая встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Турции Джахитом Багчи.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, на встрече с удовлетворением было отмечено успешное развитие азербайджано-турецких отношений во всех сферах, а также были обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

Премьер-министр Али Асадов пожелал послу Турции успехов в его деятельности в Азербайджане.