Армянофил Константин Затулин пролетает мимо нового состава Госдумы - в Сочи, где он избирался, подвели предварительные итоги праймериз "Единой России", на которых Затулин проигрывает другому кандидату - бывшему вице-премьеру правительства России , экс-генеральному директору ТАСС Виталию Игнатенко.

По подсчетам предварительных результатов предварительного голосования партии "Единая Россия" по Сочинскому одномандатному избирательному округу №50 Затулин пролетел и по результатам округа и Сочи.

Из 23 тысяч голосовавших по округу более 50,50% проголосовали за Игнатенко (9872), Затулин получил только 7818 голосов. В голосовании же в Сочи продажный армянофил получил лишь 30% голосов (4681). За Игнатенко проголосовали 9578 человек (61,71%).

Напомним, что продажный депутат Госдумы Константин Затулин, который открыто прибегает к услужничеству перед армянами. Известен своими проармянскими скандальными выкриками и заявлениями, которые полностью противоречат интересам России и правящей партии. Недавние скандалы показали, что Затулина не интересуют ни правда, ни государственные интересы РФ. Чаще всего его цель - оправдать армянскую оккупацию. Даже если это будет во имя ущемления интересов России, гражданином которой он является. Его неприкрытая любовь ко всему армянскому и наплевательское отношение к проблемам людей, раздражает краснодарцев и жителей Сочи, интересы которых он представляет в Государственной Думе. При этом, он не забывает поздравлять сочинских армян с праздниками и строго по расписанию участвовать на всех их мероприятиях.

Местные СМИ призывают депутата заняться прямыми обязательствами, как депутата Госдумы.

"Затулину бы не ловить новостной хайп, а вплотную заняться проблемами Сочи... Хочет отработать кредит доверия - пусть чешет добровольцем в Карабах", пишет тедеграм канал Туапсе.

Известная журналистка Лена Золотова из Краснодара также отметила "заслуги" Затулина как депутата:

"То, что он положил "большой" с кисточкой на проблемы Сочи и края в общем, тут разговора нет! Согласна всем", - рассказала журналист.

Предварительное голосование "Единой России"

24 мая процедура предварительного голосования началась в онлайн-формате. Исключительно в электронном виде предварительное голосование проходит в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на думские выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня. В общей сложности на предварительное голосование к выборам в Госдуму зарегистрировались более 5,5 тыс. кандидатов.

В основе процедуры онлайн-голосования - технология блокчейн. Она защищает данные от редактирования и любого вмешательства. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru.

Предварительное голосование также проходит по кандидатам партии на выборы в региональные заксобрания и представительные органы власти административных центров субъектов РФ.

Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. В общей сложности в этот же день должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.