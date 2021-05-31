Президент Ильхам Алиев: На сегодняшний день в Азербайджане использованы 2 миллиона доз вакцин
На сегодняшний день в Азербайджане использованы 2 миллиона доз вакцин.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем выступлении в видеоформате на церемонии закрытия 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, высшего руководящего органа Всемирной организации здравоохранения, посвященной теме "Покончить с пандемией и предупредить следующую: построим сообща более здоровый, безопасный и справедливый мир!".
"С середины января текущего года мы приступили к кампании вакцинации, и на сегодняшний день использованы 2 миллиона доз вакцин, из которых 99,94 процента - "Sinovaс", остальные "АstraZeneca" и "Спутник". Эта цифра охватывает 20 процентов нашего населения. Все граждане в возрасте старше 18 лет могут добровольно вакцинироваться. Вакцинированным выдаются паспорта COVID-19.
Мы приветствуем объявление 2021 года "Годом медицинских работников".
Азербайджан очень эффективно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения. В прошлом году Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в области борьбы с пандемией", - сказал глава государства.
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