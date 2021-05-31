Президент Ильхам Алиев: В прошлом году Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в области борьбы с пандемией

С середины января текущего года мы приступили к кампании вакцинации, и на сегодняшний день использованы 2 миллиона доз вакцин, из которых 99,94 процента - "Sinovaс", остальные "АstraZeneca" и "Спутник". Эта цифра охватывает 20 процентов нашего населения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем выступлении в видеоформате на церемонии закрытия 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, высшего руководящего органа Всемирной организации здравоохранения, посвященной теме "Покончить с пандемией и предупредить следующую: построим сообща более здоровый, безопасный и справедливый мир!".

"Все граждане в возрасте старше 18 лет могут добровольно вакцинироваться. Вакцинированным выдаются паспорта COVID-19.

Мы приветствуем объявление 2021 года "Годом медицинских работников".

Азербайджан очень эффективно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения. В прошлом году Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в области борьбы с пандемией.

Азербайджан всегда пропагандировал значение демонстрации мощной глобальной солидарности в преодолении пандемии. В качестве председателя Движения неприсоединения Азербайджан выступил с рядом глобальных инициатив. В их числе можно особо отметить организованный в мае 2020 года Саммит Движения неприсоединения и специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, проведенную в декабре 2020 года при поддержке более 150 государств.

Азербайджан передал Всемирной организации здравоохранения добровольный финансовый взнос в объеме 10 миллионов долларов США. Кроме того, в связи с коронавирусом была оказана гуманитарная и финансовая помощь более чем 30 странам", - отметил Президент Ильхам Алиев.