https://news.day.az/politics/1347874.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии выпуска осетровых в воду - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии выпуска осетровых в воду - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в церемонии выпуска осетровых в воду.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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