https://news.day.az/politics/1347960.html Новые кадры учений с участием азербайджанских военных в Турции - ВИДЕО
Новые кадры учений с участием азербайджанских военных в Турции - ВИДЕО
Министерство национальной обороны Турции распространило новое видео с международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix-2021, которые проводятся на базе ВВС в турецкой Конье с участием азербайджанских военнослужащих, сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.
Напомним, что в Anatolian Phoenix-2021 задействованы военнослужащие из разных стран.
Азербайджан на маневрах представляют военнослужащие ВВС и ВМС.
Учения продлятся до четвертого июня.
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