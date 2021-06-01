Тела в полиэтиленовых мешках - наш национальный позор

Упакованные в полиэтиленовые мешки тела на полу - свидетельство нашего национального позора.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал бывший посол Армении в Святом Престоле Микаэл Минасян, зять экс-президента Сержа Саргсяна, коснувшись облетевшей Интернет и СМИ информации о хранении в Абовянском филиале Научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы сотен тел армянских солдат в полиэтиленовых пакетах.

По его словам, с четвертого дня войны Никол Пашинян и Анна Акопян лично занимались сокрытием числа жертв и трупов.

"С первого дня все знали, писали везде, мы кричали во всё горло, но они делали вид, что такого быть не может. А родители молчали и заставляли нас молчать, заявляя, что они не участвуют в политике. Изнасилованное достоинство, кровоточащий народ и беспризорное государство... Ты гордишься, выродок?" - написал Минасян.

Накануне родственники пропавших без вести военнослужащих провели акцию протеста в Ереване, перекрыв центральную улицу Гераци. Они уверяют, что власти долго прятали тела погибших в холодильниках во избежание лишнего шума.

"Более 200 тел тайно хранились в разных местах, в том числе в холодильниках для фруктов, как, например, в Арташате. Тела наших детей только сейчас передают родным", - сказал один из участников акции Арсен Гукасян, отец одного из пропавших без вести.

По официальной информации Минздрава Армении, потери армянской стороны во время боевых действий в Карабахе осенью 2020 года составили свыше 5 тыс.