В Карабахе не должно быть памятника пособнику фашистов Нжде

Любые памятники людям, сотрудничавшим с нацистами (с гитлеровской Германией, фашистской Италией или другими странами, входившими в фашистский блок), вызывают глубокие негативные эмоции. Я очень плохо отношусь к такого рода памятникам. Конечно с точки зрения возздания должного таких памятников быть не должно.

Об этом Day.Az сказал директор Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, памятник Гарегину Нжде в Карабахе установлен армянским обществом.

"В этой ситуации присутствие такого памятника дискредитирует не Россию как миротворца, а скорее армянскую националистическую идею. Потому что Нжде является примером деятеля, который был готов хоть с дьяволом заключить сделку, лишь бы только добиться иллюзорной независимости Армении. В этом смысле он, как армянский военно-политический деятель, представляется мне человеком как минимум совершившим преступную ошибку, ставший на путь сотрудничества с фашизмом", - заявил он.

Наш собеседник отметил, что среди русских белых иммигрантов были разные люди, которые избегли такой ошибки.

"Например генерал Деникин и атаман Краснов поддержали СССР и осудили всех белых, которые были готовы сотрудничать с гитлеровской Германией. Поэтому никаких памятников людям, фактически работавшим вместе с нацистами, быть не должно. Памятники людям, работавшим на порабощение и уничтожение народов Евразии, несмотря на любые формальные побуждения позорят народы, которые их ставят и сохраняют, как бы они не оправдывали это армянским или иным национализмом", - подчеркнул Колташов.

Российский эксперт напомнил, что Нжде в своей жизни боролся против царской России за независимость Армении, и в то же время встал на путь сотрудничества с нацистами.

"Мне кажется в отношении памятника Нжде нужно спросить мнение армян. Если они считают, что Нжде является героем для них и они хотят чтобы на их территории проживания в Карабахе стоял ему памятник, нужно признать, что это очень некрасиво и дискредитирует армян. Но если они считают, что памятник Нжде нужно убрать и армяне понимают, что у них есть другие герои, то это было бы неплохо. Просто нужно понимать, что такая всеядность армянского постсоветского национализма очень несимпатична и нанесла немало вреда самой Армении. Во многом националистический угар должен считаться одной из причин, которые привели именно к военному разрешению карабахского конфликта", - сообщил наш собеседник.

Но так как памятник Нжде находится на территории, находящихся под контролем российских миротворцев, продолжил он, то здесь и спрашивать никого не нужно, памятник нужно демонтировать и всё. Никаких памятников преступникам и коллаборационистам на этой земле быть не должно.

"На мой взгляд любые свершения на протяжении жизни человека, любые подвиги за самостоятельность армянского народа перечёркивается одним фактом сотрудничества с фашистской Германией. Этот факт уже не может быть ничем изменён. Он дискредитирует такого "национального героя" в глазах всего мира. И сам Нжде должен был понимать тогда, когда шёл на сотрудничество с нацистами, что его ждёт и к чему всё это приведёт. Потому что вставая на сторону вселенского зла невозможно быть уважаемым почитаемым героем в мировой истории. Даже если тебе на родине ставят памятники и выпускают монеты с твоим профилем. Потом это ничего уже не изменит, дискредитация уже произошла", - подытожил Василий Колташов.

Абдул Керимханов