Строительство современного Агдама

На днях представители СМИ совершили очередную поездку в освобожденный от оккупации город Агдам.

Цель поездки, организованной Агентством развития медиа Азербайджана, заключалась в ознакомлении с ходом строительства объектов, фундамент которых был заложен в ходе визита в Агдам Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend понаблюдала за ходом работ по строительству нового, современного Агдама, а также по реконструкции и обустройству на территории города, передает Day.Az.

Представляем вниманию читателей расширенный видеорепортаж со строительных площадок и обустраиваемых территорий в Агдаме.