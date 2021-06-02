Кровавая «стратегия» генерала Хачатряна: реанимация заградотрядов, кандалы и цепи

"Будучи командующим фронтом, я лично просил, чтоб разместили заградительные отряды для остановки беглецов, даже этого не сделали. Я не говорю об оружии и боеприпасах, использовании дипломатических каналов, проведении соответствующей работы", с таким громким и скандальным заявлением выступил бывший первый замглавы Генштаба ВС РА, генерал-лейтенант Тиран Хачатрян.

Что-то мне подсказывает, что это было то самое признание, о котором его автор потом долго еще будет жалеть. С какого перепугу Хачатрян такое ляпнул? Скажем так- это был его чрезмерно эмоциональный ответ на заявление и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна о том, что некоторые генералы стали распространителями буклетов Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. С головой выдавший сам себя армянский генерал, в эмоциональном порыве решил повесть на Пашиняна "всех собак".

Он даже назвал его "глупцом, идиотом, лжецом". Получается, в таком случае, что сотни тысяч граждан РА приняли участие в "шашлычной революции", следуя за "глупцом, идиотом, лжецом". Потом, в декабре 2018 года в РА прошли досрочные парламентские выборы, на которых блок Пашиняна "Мой шаг" победил, набрав 70,43% голосов избирателей. Получается, что все те, кто тогда выходил на улицы Еревана в поддержку Пашиняна, кто голосовал за возглавляемый им блок - тоже "глупцы, идиоты, лжецы"? Или они все же только сторонника обладателя таких "достоинств"?!

Кстати, согласно результатам многих социологических опросов, даже сейчас, несмотря на поражение в 44-дневной войне и последующие события, которые противники действующей власти пытаются представить, как предательство и пораженчество, именно Никол Пашинян и возглавляемый им "Мой шаг", имеют самые высокие рейтинги. Что просто бесит его оппонентов, которые уже перешли к оскорблениям и явно готовятся к пост-выборным дракам с возможным использованием террора.

Но, как говаривал классик, правда по иному поводу, вернемся к нашим баранам. И вспомним многочисленные видеоматериалы азербайджанского Министерства обороны в ходе 44-дневной войны. Освобождая один населенный пункт за другим, наши военнослужащие с изумлением обнаруживали... наручники в автомобилях армянских вояк. Да, именно таким образом армянские офицеры пытались удержать солдат от бегства. И данные кадры вызвали шок даже в армянской среде.

К примеру, сравнительно недавно армянский блогер Роман Багдасарян на своем YouTube-канале рассказал о трусости армянских офицеров, которые старались не участвовать в боевых действиях в Карабахе во время 44-дневной войны, бросая своих солдат и убегая. "Вот почему солдаты из Армении рассказывали о вечном отсутствии офицеров. Теперь понятно, почему именно возле Гадрута были обнаружены прикованные цепью армянские солдаты. Выставленные манекены в Баку - это не фантазия азербайджанцев, это - страшная правда отношения трусливых офицеров к своим солдатам", - говорит Р. Багдасарян.

По его словам, приковывая солдат цепями, армянские офицеры пытались не допустить дезертирства, случаи которого повсеместно происходили и происходят в деморализованной армянской армии. И это был совершенно конкретный, увесистый камень в огород "бравых армянских генералов". В том числе, конечно же, и Тирана Хачатряна, который вовсю изображает из себя Дуремара, повторяя, по сути: "А я тут не причем, совсем я не причем".

Хотя, как выяснилось, как проговорился сам этот вояка, именно он и был тем, кто ратовал за использование совершенно садистских методов противостояния в ходе 44-дневной войны. Не знаю, лично ли он и только ли он является автором предложения о приковывании наручниками и цепями армянских солдат, но лично он ратовал за создание заградотрядов. По сути, генерал Хачатрян, этот "великий тактик и стратег", признал, что единственным способом противостояния азербайджанской армии, которая вела войну нового поколения, было использования жестоких советских, Жуковских методов войны.

Где как раз и использовались заградотряды. Они, кстати, состояли из уголовников, пойманных дезертиров и "изменников Родины". Кого предлагал записать в "изменники Армении" Т.Хачатрян , пока не известно. Но совершенно очевидно, что перед нами изувер и военный преступник. Причем, преступления он совершал в том числе и против армянских военнослужащих. И мог бы совершить еще больше, если бы не Никол Пашинян, который, вот ведь парадокс, по сути спас жизни многим армянским военнослужащим, которых такие генералы, как Хачатрян собирались попросту пустить в расход. И на этом фоне, думается, матери и отцы армянских участников 44-дневной войны должны использовать в адрес генерала Хачатряна слова, по сравнению с которыми "глупец, идиот, лжец" покажутся комплиментом.

Акпер Гасанов