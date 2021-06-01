https://news.day.az/politics/1348179.html В Ходжавенде обнаружено брошенное армянами оружие
В Ходжавенде обнаружено брошенное армянами оружие
На освобожденных территориях сотрудники полиции продолжают соответствующие мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.
Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД АР, в ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Ходжавендского района на освобожденных от оккупации территориях, на оставленных армянами боевых позициях были обнаружены 12 автоматов, 1 гранатомет и 1 ручная граната.
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